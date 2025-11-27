День матери
Мессенджер MAX получил доступ к документам на «Госуслугах»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В мессенджере MAX появится быстрый доступ к документам с портала «Госуслуг», пишет РБК. В приложении можно будет открыть электронные версии паспорта, водительских прав, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН.

Документы разместят в профиле пользователя, в разделе «цифровой ID». Чтобы их увидеть, биометрия не потребуется. Достаточно выбрать нужный документ и дать разовое согласие на обработку данных в Госуслугах при первом использовании.

Список доступных документов будут расширять. В дальнейшем в MAX планируют добавить цифровые версии основных детских документов, а также сведения о транспортных средствах. Представители сервиса уточнили, что доступ к документам будет работать по защищенному каналу и не потребует дополнительных настроек со стороны пользователя.

Ранее MAX стал доступен для установки на устройства под управлением самой популярной российской операционной системы Astra Linux. Разработчики подтвердили полную совместимость сервисов.

Также мессенджер теперь доступен для пользователей устройств с отечественной операционной системой «Аврора». Приложение и национальная мобильная ОС получили полную совместимость.

мессенджеры
MAX
Госуслуги
документы
