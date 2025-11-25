День матери
25 ноября 2025 в 17:25

Миллионы пользователей Astra Linux получили доступ к МАХ

Мессенджер MAX стал доступен пользователям Astra Linux

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Национальный мессенджер MAX стал доступен для установки на устройства под управлением самой популярной российской операционной системы Astra Linux. Разработчики подтвердили полную совместимость сервисов.

По результатам тестирования составлен сертификат Ready for Astra, который подтверждает безопасное использование MAX на управляемых Astra Linux устройствах, включая системы, которые предъявляют повышенные требования к информационной безопасности.

По оценкам аналитиков Strategy Partners, ОС Astra Linux занимала 76% рынка отечественных операционных систем. Аудитория национального мессенджера превысила 55 млн пользователей в ноябре. Вся инфраструктура платформы размещена на территории РФ, приложение внесено в реестр российского ПО.

Подтверждение совместимости MAX и Astra Linux создает фундамент для формирования полноценной суверенной цифровой экосистемы. В партнерстве с ведущими российскими разработчиками мы создаем среду, в которой безопасность органично сочетается с пользовательским удобством, а выбор отечественных решений становится естественным для бизнеса и государственных организаций. Мы намерены развивать сотрудничество с участниками российского ИТ-рынка, чтобы каждая компания и ведомство могли строить надежную и независимую коммуникационную инфраструктуру, — отметил директор департамента по работе со стратегическими партнерами «Группы Астра» Кирилл Синьков.

Ранее стало известно, что национальный мессенджер MAX теперь доступен для пользователей устройств с отечественной операционной системой «Аврора». Приложение и национальная мобильная ОС получили полную совместимость.

