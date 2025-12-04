Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 02:32

Умеров и Уиткофф могут провести переговоры 4 декабря

AP: Умеров и Уиткофф встретятся 4 декабря на переговорах в Майами

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Закрытая встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым состоится 4 декабря, передает The Associated Press со ссылкой на источники. Местом проведения переговоров будет Майами (штат Флорида).

Детали и повестка предстоящего обсуждения не раскрываются. Возможными темами могут быть перспективы урегулирования конфликта и вопросы восстановления Украины после заключения мирной сделки.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что пока не готов прогнозировать, какими будут результаты встречи его российского коллеги Владимира Путина с Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом в Москве. Он добавил, что в контактах с представителями Украины разрабатывает «нечто хорошее».

До этого помощник президента России Юрий Ушаков обратил внимание, что переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером были полезными и конструктивными. По его словам, беседа получилась содержательной.

Также Трамп посетовал, что украинское руководство совершило большую ошибку, не заключив сделку по урегулированию конфликта раньше. Американский политик напомнил о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале. По мнению Трампа, в тот момент и следовало достигать договоренностей.

Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Джаред Кушнер
Майами
