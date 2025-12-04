Картошка с мясом, белый и черный хлеб: врач развеяла главные мифы о еде

Многие, несмотря на неоднократное опровержение, до сих пор верят в мифы о еде: от якобы вредного сочетания белковых и углеводных блюд до аппендицита от семечек. Гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова в интервью NEWS.ru развеяла набившие оскомину пищевые заблуждения.

Миф 1: углеводы и белок нельзя употреблять одновременно

Современная диетология и физиология питания не поддерживают идею о вреде одновременного употребления белков и углеводов. Наоборот, сбалансированное питание, включающее разнообразные источники белков, жиров и углеводов в каждом приеме пищи, считается наиболее оптимальным для здоровья.

Углеводы являются основным источником энергии для организма, особенно для мозга и мышц. Белки необходимы для построения и восстановления тканей, производства ферментов и гормонов. Сочетание этих двух макронутриентов в одном приеме пищи позволяет обеспечить организм всем необходимым для нормального функционирования. Например, углеводы дают энергию для усвоения белков, а белки помогают замедлить высвобождение глюкозы из углеводов, предотвращая резкие скачки сахара в крови.

При этом есть некоторые нюансы. Большое количество простых углеводов и жирных белков, например, мясо с картофелем фри или пицца с большим количеством сыра, могут быть тяжелыми для пищеварения из-за высокой калорийности.

Миф 2: нельзя запивать еду водой

Желудок — это очень умный орган, способный регулировать концентрацию желудочного сока в зависимости от того, что в него попадает. Если вы запиваете еду водой, желудок просто выделит больше соляной кислоты и ферментов, чтобы обеспечить нормальное переваривание.

Польза запивания еды водой:

Облегчение глотания: вода помогает пище легче проходить по пищеводу, особенно если еда сухая.

Улучшение пищеварения: вода способствует растворению пищи и облегчает ее переработку ферментами.

Предотвращение запоров: достаточное количество жидкости в рационе необходимо для нормальной работы кишечника.

Чувство насыщения: иногда стакан воды перед едой помогает почувствовать себя более сытым и съесть меньше.

Запивать еду водой не рекомендуется, если вы страдаете от изжоги. В этом случае лучше пить между приемами пищи. У некоторых людей запивание еды водой может вызывать дискомфорт в животе. В этом случае стоит прислушаться к своему организму.

А что насчет чая и кофе? В целом, чай можно пить во время еды, особенно травяной или зеленый, однако крепкий черный чай может замедлить усвоение железа. Кофе также может замедлить всасывание некоторых минералов, поэтому лучше пить его между приемами пищи. Кроме того, бодрящий напиток обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию.

Миф 3: съеденное перед сном не переваривается, а гниет

Во время сна процессы пищеварения не останавливаются полностью. Желудочный сок, содержащий кислоты и ферменты, продолжает работать, расщепляя белки и подготавливая пищу к дальнейшему продвижению в кишечник.

Ночью наш организм переходит в режим восстановления и экономии энергии, поэтому процессы пищеварения могут замедляться. Это не значит, что они останавливаются, но пища может находиться в желудке дольше, чем днем.

Если вы съели что-то тяжелое, жирное или большое перед сном, то замедленное пищеварение может привести к ощущению дискомфорта, тяжести и даже изжоге. Это может создавать впечатление, что пища «застоялась» и «портится».

Кроме того, в нашем кишечнике обитает огромное количество бактерий, которые участвуют в пищеварении. Некоторые из них могут вырабатывать газы в процессе расщепления пищи. Если еда долго находится в кишечнике, эти процессы могут стать более заметными, вызывая вздутие и дискомфорт.

Миф 4: без супов гастрит гарантирован

Отсутствие супов, борщей и других первых блюд в рационе напрямую не провоцирует гастрит. Основные причины воспаления слизистой оболочки желудка связаны с другими факторами:

инфекция Helicobacter pylori;

длительное применение нестероидных противовоспалительных препаратов;

чрезмерное употребление алкоголя;

хронический стресс, который может влиять на работу желудочно-кишечного тракта;

аутоиммунные заболевания;

другие факторы: курение, желчный рефлюкс или другие заболевания, например, болезнь Крона;

Супы могут быть полезны для пищеварения, так как они содержат воду и помогают поддерживать гидратацию организма. Эти блюда также легко усваиваются и особенно полезны при проблемах с пищеварением.

Миф 5: некоторые блюда вызывают ночные кошмары

Несмотря на то что «волшебного списка» продуктов, провоцирующих кошмары, не существует, некоторая еда может этому способствовать.

Блюда, богатые жирами, такие как жареное мясо, картофель фри, пицца или жирные десерты, требуют больше времени для переваривания. Это может привести к дискомфорту в желудке, изжоге или несварению, что, в свою очередь, способно нарушить сон и спровоцировать более яркие и беспокойные сны.

Острые специи могут повышать температуру тела и ускорять метаболизм, что может затруднить засыпание и привести к более беспокойному сну. Некоторые люди также отмечают, что острая пища может вызывать более интенсивные сновидения.

Бобовые, капуста, газированные напитки — все это может привести к вздутию живота и дискомфорту. Неприятные ощущения во время сна могут легко перерасти в кошмары.

Кофеин, содержащийся в кофе, чае, шоколаде и некоторых газированных напитках, является стимулятором и может нарушить цикл сна. Алкоголь, хоть и может вызвать сонливость, в дальнейшем нарушает фазы сна, делая его менее глубоким и более беспокойным, что может привести к кошмарам.

Резкие скачки уровня сахара в крови, вызванные употреблением большого количества сладкого перед сном, могут влиять на гормональный фон и нервную систему. Это потенциально может сказываться на сновидениях.

У людей с непереносимостью лактозы или чувствительностью к молочным продуктам употребление молока, сыра или мороженого перед сном может вызвать дискомфорт в желудке, что может отразиться на снах. Важно помнить: ужинать лучше за два-три часа до сна, чтобы дать организму время переварить пищу.

Миф 6: арбузные и виноградные косточки вызывают аппендицит

Арбузные и виноградные косточки не провоцируют аппендицит. Почему же тогда существует такой миф?

Дело в том, что аппендицит — это воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Основная причина его возникновения — это закупорка просвета аппендикса. Косточки фруктов или ягод могут играть косвенную роль, но не являются самостоятельным виновником.

В редких случаях, если человек проглатывает большое количество семян, или если они крупные и твердые, они могут попасть в аппендикс и вместе с другими частицами (например, непереваренными остатками пищи, каловыми массами) способствовать его закупорке. Важно понимать, что это может произойти по множеству причин, и косточки — лишь одна из них, причем далеко не самая частая. Аппендицит вызывают каловые камни, увеличение лимфоидной ткани (часто встречается у детей и подростков), паразиты (в редких случаях) и опухоли (очень редко).

Миф 7: черный хлеб всегда полезнее белого

Важно понимать, что под черным хлебом чаще всего подразумевают выпечку из ржаной муки: цельнозерновой, обдирной или сеяной. Белый хлеб, напротив, изготавливается из пшеничной муки высшего сорта, которая прошла тщательную очистку от оболочки и зародыша зерна.

Почему ржаной хлеб считается полезнее?

Ржаная мука, особенно цельнозерновая, содержит значительно больше пищевых волокон. Клетчатка важна для нормальной работы пищеварительной системы, помогает дольше чувствовать сытость, способствует снижению уровня холестерина и сахара в крови. Кроме того, эти пищевые волокна служат едой для полезных бактерий в кишечнике, способствуя поддержанию здоровой микрофлоры.

В оболочке и зародыше зерна сосредоточена большая часть полезных веществ. Поэтому ржаной хлеб, особенно из неочищенной муки, богаче витаминами группы B, магнием, железом, цинком и другими микроэлементами.

Ржаной хлеб, как правило, имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с белым. Это означает, что он медленнее повышает уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом или тех, кто следит за своим весом.

Белый хлеб из муки высшего сорта имеет более легкую текстуру и приятный вкус, однако лишен почти всех полезных свойств. Эта выпечка в основном состоит из углеводов, которые быстро усваиваются, вызывая резкие скачки сахара в крови.

Важные нюансы:

Черный — не всегда значит цельнозерновой: некоторые виды ржаного хлеба могут быть выпечены из обдирной или сеяной муки, которая уже прошла некоторую степень очистки. Поэтому, если вы стремитесь к максимальной пользе, ищите хлеб с пометкой «цельнозерновой» или «из цельнозерновой ржаной муки». Обращайте внимание на состав. Иногда в черный хлеб добавляют красители или сахар, чтобы улучшить его внешний вид и вкус.

