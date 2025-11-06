Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 15:04

Роспотребнадзор назвал самый полезный вид чипсов

Роспотребнадзор: овощные чипсы сохраняют большую часть витаминов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В овощных чипсах из-за способа приготовления сохраняется большая часть витаминов, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора. В ведомстве призвали выбирать их как здоровую альтернативу привычным снекам.

Специалисты рассказали, что такие снеки будут полезны для людей с диабетом и нарушениями ЖКТ. В процессе сушки в чипсах увеличивается количество клетчатки.

Специалисты призвали отдавать предпочтение вариантам с минимальным содержанием соли, сахара и пищевых добавок. Лучше всего употреблять чипсы вместе с супами и салатами.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что твердые продукты, такие как сухарики и чипсы, могут повредить зубную эмаль и поцарапать слизистую. По ее словам, также следует отказаться от сладкой и кислой еды, которая меняет кислотность полости рта.

чипсы
здоровье
Роспотребнадзор
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убийце байкера в Москве вынесли приговор
Школьник разлил токсичное вещество на уроке и попал в больницу
Священник объяснил, зачем Бог посылает трудности и злых людей
«Нарастающее охлаждение»: сенатор о претензиях Варшавы в адрес Киева
Эксперт усомнился в эффективности введения «единых ценников»
Житель Подмосковья встретил скорую помощь с автоматом
Останина предложила советский способ решить проблему ипотечного «ярма»
Украинский город остался без света
Пушков объяснил, почему Рютте «несет пургу»
Раскрыто число потерпевших от преступлений властей Украины в ДНР
В Госдуме назвали надежный способ улучшения демографии в России
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за жертв тайфуна
ИИ взрослеет вместе с пользователями
На YouTube появилась ИИ-озвучка на русском языке
Раскрыта опасность популярного среди подростков «наркотического» ореха
Психолог дала советы, как уберечь себя от эмоционального выгорания
В Госдуме сообщили о гибели 27 детей от нападений собак
На СВО погиб жестокий маньяк, которого никто не боялся
Правительство Чехии подало в отставку
Налоговая активизировала проверки «неработающих» граждан
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.