Роспотребнадзор назвал самый полезный вид чипсов

В овощных чипсах из-за способа приготовления сохраняется большая часть витаминов, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора. В ведомстве призвали выбирать их как здоровую альтернативу привычным снекам.

Специалисты рассказали, что такие снеки будут полезны для людей с диабетом и нарушениями ЖКТ. В процессе сушки в чипсах увеличивается количество клетчатки.

Специалисты призвали отдавать предпочтение вариантам с минимальным содержанием соли, сахара и пищевых добавок. Лучше всего употреблять чипсы вместе с супами и салатами.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что твердые продукты, такие как сухарики и чипсы, могут повредить зубную эмаль и поцарапать слизистую. По ее словам, также следует отказаться от сладкой и кислой еды, которая меняет кислотность полости рта.