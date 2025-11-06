Каналы треш-стримера признали в Белоруссии экстремистскими материалами

Каналы блогера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) на всех платформах признали в Белоруссии экстремистскими материалами, передает пресс-служба МВД республики. С соответствующей инициативой выступили в министерстве внутренних дел. Также экстремистскими сочли логотипы и водяные знаки блогера.

Суд Центрального района Минска 4 ноября 2025 года признал каналы блогера на всех платформах, а также логотипы и водяные знаки экстремистскими материалами, — сказано в сообщении.

Ранее в Марий Эл молодая пара сняла видео, где их годовому сыну якобы набивают татуировку с рекламой нелегального казино. Надпись была сделана гелевой ручкой для участия в конкурсе Mellstroy. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. В частности, депутат Яна Лантратова призвала ввести уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры и их рекламу.

