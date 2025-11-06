Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 16:44

Каналы треш-стримера признали в Белоруссии экстремистскими материалами

МВД: каналы блогера Mellstroy признали в Белоруссии экстремистскими материалами

Mellstroy (Андрей Бурим) Mellstroy (Андрей Бурим) Фото: Социальные сети

Каналы блогера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) на всех платформах признали в Белоруссии экстремистскими материалами, передает пресс-служба МВД республики. С соответствующей инициативой выступили в министерстве внутренних дел. Также экстремистскими сочли логотипы и водяные знаки блогера.

Суд Центрального района Минска 4 ноября 2025 года признал каналы блогера на всех платформах, а также логотипы и водяные знаки экстремистскими материалами, — сказано в сообщении.

Ранее в Марий Эл молодая пара сняла видео, где их годовому сыну якобы набивают татуировку с рекламой нелегального казино. Надпись была сделана гелевой ручкой для участия в конкурсе Mellstroy. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. В частности, депутат Яна Лантратова призвала ввести уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры и их рекламу.

До этого стало известно, что стример Fandy провела восьмичасовую прямую трансляцию своих родов на платформе Twich. Эфир собрал более 600 тысяч просмотров, зрители не только поддерживали роженицу донатами, но также голосовали за выбор имени ребенка. Роды проходили дома в присутствии близких и помощницы.

