Овощные чипсы против картофельных: что на самом деле скрывает «здоровая» альтернатива

Овощные чипсы часто позиционируются как полезная альтернатива картофельным, но их состав может быть не менее вредным для здоровья. Основное отличие заключается в виде исходного сырья, однако технология приготовления остается аналогичной. Понимание реальных различий помогает сделать осознанный выбор при покупке снеков.

Картофельные чипсы содержат большое количество крахмала и акриламида — вещества, образующегося при жарке. Овощные чипсы из свеклы, моркови или батата часто имеют добавленные сахара для улучшения вкуса. Показатель калорийности у обоих видов примерно одинаков из-за глубокой прожарки в масле. Содержание соли в овощных чипсах может быть выше для маскировки естественного вкуса. Витаминный состав практически уничтожается при термической обработке, независимо от исходного продукта. Секрет выбора менее вредного варианта заключается в изучении состава — количество масла, соли и добавок должно быть минимальным. Наиболее безопасной альтернативой являются чипсы, приготовленные методом сушки или дегидратации без масла.

