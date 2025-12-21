Новый год-2026
«Пандора» к Новому году — настоящее кулинарное открытие: готовлю теплый салат, который не оставляет равнодушным

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
«Пандора» — это тот салат, который согревает и насыщает. Ароматные шампиньоны, обжаренные до золотистости с луком, дают глубину и «лесной» вкус, сладкая кукуруза добавляет сочные яркие ноты, а сыр и майонез создают кремовую, уютную основу. Это идеальное блюдо для осеннего или зимнего ужина, когда хочется чего-то простого, но очень душевного и вкусного.

Лук (1 шт.) мелко нарезаю. Шампиньоны (500 г) промываю и нарезаю пластинками или кубиками. На сковороде разогреваю растительное масло. Обжариваю лук до золотистого цвета и мягкости. Добавляю нарезанные шампиньоны. Жарю на среднем огне, периодически помешивая, 7–10 минут, пока грибы не подрумянятся и не выпарится вся выделившаяся жидкость. Солю и перчу по вкусу. Твердый сыр (150 г, например, российский или гауда) натираю на крупной терке.

В миску выкладываю еще теплые (горячие) жареные грибы с луком. Сразу же добавляю к ним тертый сыр и быстро перемешиваю. Тепло от грибов начнет плавить сыр, он станет тягучим и равномерно распределится.

Добавляю банку консервированной сладкой кукурузы (предварительно слив жидкость). Заправляю майонезом по вкусу и тщательно все перемешиваю.

Даю салату немного постоять (15–20 минут) при комнатной температуре, чтобы сыр окончательно схватился и вкусы соединились. Подаю теплым или комнатной температуры.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

