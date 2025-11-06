Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 14:26

Врач рассказала о полезных свойствах облепихи

Врач Мухина: облепиха снижает уровень холестерина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Облепиха снижает уровень холестерина, а также полезна для кожи и зрения, рассказала НСН диетолог Марият Мухина. По ее словам, ягода также содержит противораковые вещества.

Каротиноиды и флавоноиды, которые находятся в облепихе, являются противораковыми веществами. Облепиху называют сибирским ананасом, это кладезь всего полезного: витамины, микроэлементы, специальные кислоты, включая лимонную, — рассказала Мухина.

Врач подчеркнула, что облепиха также содержит наибольшее количество витаминов А, С и Е, улучшающих состояние кожи и зрение. Она посоветовала также включить в рацион клюкву и чернику — эти ягоды по составу близки к облепихе.

Ранее диетолог Андрей Бобровский рассказал, что ягоды рябины можно употреблять в пищу только после первых заморозков. Он отметил, что это полноценный продукт, который принесет пользу организму.

