05 ноября 2025 в 03:46

Каждый дачник обязан посадить в ноябре этот цветок: он первым украсит сад после зимы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Каждый дачник обязан посадить в ноябре тюльпаны — эти луковичные растения нуждаются в периоде охлаждения для успешного цветения. При посадке в промерзшую землю луковицы проходят естественную стратификацию, что обеспечивает дружные всходы весной и невероятно пышное цветение.

Тюльпаны хороши своей неприхотливостью, разнообразием форм и расцветок — от классических бокаловидных до махровых и бахромчатых сортов всех возможных оттенков. Они первыми украшают сад после зимы, создавая яркие акценты на клумбах, в бордюрах и контейнерах.

Главное преимущество осенней посадки — луковицы укореняются до морозов, но не прорастают преждевременно, а весной дают крепкие цветоносы. Эти цветы десятилетиями могут расти на одном месте, ежегодно радуя своим великолепием. Просто воткните луковицы в землю в ноябре, и уже в апреле ваш сад превратится в разноцветный ковер.

Ранее был назван многолетник — мечта садовода: растет где угодно, хоть в глине и песке, а цветет как сумасшедший.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
