23 октября 2025 в 09:28

Цветок — мечта садовода: растет где угодно, хоть в глине и песке, а цветет как сумасшедший

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот цветок — настоящая мечта садовода. Он растет где угодно, хоть в глине и песке, а цветет как сумасшедший крупными пурпурно-розовыми цветами.

Если вы ищете растение невероятной красоты, способное расти в самых спартанских условиях, ваш выбор — эхинацея пурпурная! Она обладает стержневым корнем, добывающим влагу из глубоких слоев почвы, поэтому легко переносит засуху и не требует частых поливов. Она будет роскошно цвести с июля по сентябрь, даже если вы забудете ее подкормить — достаточно однократного внесения компоста весной.

Высота растения достигает 100–120 см, что делает его идеальным для заднего плана цветников. Современные сорта поражают разнообразием: от белоснежной White Swan до махровой Hot Papaya с апельсиновыми соцветиями. Эхинацея привлекает в сад бабочек и пчел, а ее лепестки не осыпаются даже после дождя, сохраняя декоративность несколько недель!

Ранее был назван цветок, который распустится сотнями колокольчиков даже в тени: не боится дождей и ветра.

