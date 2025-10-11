Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025

Цветок, который распустится сотнями колокольчиков даже в тени: не боится дождей и ветра

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот цветок распустится сотнями колокольчиков даже в тени. Его семена сеют в октябре-ноябре прямо в промерзшую землю, где они проходят естественную стратификацию и дают крепкие всходы весной.

Наперстянка пурпурная — идеальный выбор для подзимнего посева в тенистых уголках сада. Это величественное растение образует мощные цветоносы высотой до 1,5–2 метров, усыпанные колокольчатыми цветами белого, розового, пурпурного или кремового оттенков. Наперстянка прекрасно чувствует себя под деревьями, у северных стен и в других тенистых местах, где сохраняет сочную зелень и яркость цветов.

Растение не боится дождей и ветров, его жесткие цветоносы устойчивы к полеганию. При осеннем посеве наперстянка зацветает на второй год, но потом десятилетиями растет на одном месте, давая обильный самосев. Посейте этот удивительный цветок под зиму — и вы получите готовое решение для самых проблемных тенистых зон вашего сада!

Ранее был назван многолетник с яркими ромашками, способный отпугивать вредителей: защита для роз, овощей и фруктов.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Дарья Иванова
