Яркие ромашки, способные отпугивать вредителей: защита для роз, овощей и фруктов

Пиретрум, известный как далматская ромашка, — это многолетник, который сочетает нежную красоту ромашковидных соцветий и уникальные полезные свойства, делающие его незаменимым для органического садоводства.

Главные преимущества пиретрума: способность отпугивать насекомых-вредителей (тлю, муравьев, гусениц) благодаря природным инсектицидам в составе, морозостойкость, засухоустойчивость и способность цвести с мая по июль без перерыва.

Для осенней посадки в октябре выберите солнечный участок с хорошо дренированной почвой. Семена посейте на глубину 0,5 см, присыпьте землей и полейте. Если используете деленки куста, выкопайте лунки глубиной 20 см на расстоянии 30–40 см друг от друга, добавьте компост и золу, разместите растения, присыпьте землей и уплотните. После посадки замульчируйте торфом.

Пиретрум не требует подкормок, редко болеет и разрастается в пышные куртины. Посадите пиретрум осенью — и вы получите не только украшение сада, но и природного защитника. Эти яркие ромашки — защита для ваших роз, овощей и фруктов.

