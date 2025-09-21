Многолетник-танк, который выживает в экстремальных условиях: цветет плотными «подушками»

Камнеломка — многолетник-танк, который цветет плотными «подушками» нежных цветов, выживает в экстремальных условиях и способен расти на каменистых склонах, в расщелинах камней и на бедных песчаных почвах.

Преимущества камнеломки: морозостойкость, засухоустойчивость, компактные розетки листьев, которые сохраняют декоративность круглый год, и нежные цветы белых, розовых или красных оттенков, появляющиеся в мае-июне.

Посадка в октябре проста: разбросайте семена по поверхности грунта (можно прямо между камнями альпийской горки), присыпьте тонким слоем песка и прижмите. Весной камнеломка взойдет самостоятельно, а через год образует плотные «подушки», подавляющие сорняки.

Она не требует полива, подкормок и не болеет. Идеальна для рокариев, подпорных стенок и контейнеров — это растение, которое превращает проблемы ландшафта в достоинства.

