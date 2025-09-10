Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025

Этот цветок приживается от Калининграда до Камчатки: многолетник для России

Лилейник гибридный — лучший многолетник для России. Этот цветок приживается от Калининграда до Камчатки. Сажайте осенью и наслаждайтесь красотой!

Лилейник гарантированно приживается при осенней посадке в любом регионе России: от южных областей с засушливым летом до Сибири и Дальнего Востока с морозами ниже -45 °C. Его секрет — мощная корневая система, устойчивая к вымерзанию, вымоканию и засухе, а также генетическая пластичность, позволяющая адаптироваться к любым почвам — от чернозема до суглинков и песчаных грунтов.

Посадите деленки лилейников в сентябре-октябре на солнечном месте, заглубив корневую шейку на 2-3 см, замульчируйте компостом — и уже следующим летом растение зацветет роскошными «граммофонами» желтых, оранжевых, бордовых или двухцветных оттенков. Лилейники не болеют, не требуют укрытия на зиму, подавляют сорняки и цветут до 25 лет на одном месте без пересадки.

Ранее стало известно, как посадить гортензию в сентябре, чтобы к лету выросла роскошная клумба цветов.

