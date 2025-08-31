День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 06:31

Сажаю осенью — и без труда к лету вырастает роскошная клумба цветов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сажаю этот многолетник осенью, и без труда к лету вырастает роскошная клумба цветов. Сентябрь — идеальное время для посадки гортензий, гарантирующее яркое цветение с июня до начала октября.

Выберите для саженца защищенное от ветра место с рассеянным солнечным светом или полутень. Подготовьте просторную посадочную яму, заполнив ее питательной смесью из торфа, перегноя, листовой земли и песка. Корневую шейку при посадке не заглубляйте. После высадки обильно полейте куст и замульчируйте приствольный круг толстым слоем хвойного опада или торфа. Это сохранит влагу и утеплит корни на зиму.

Не забудьте о влагозарядном поливе перед заморозками. Укрытие лапником или агроволокном спасет молодое растение от морозов. Эти нехитрые действия обеспечат прекрасную приживаемость и активный старт вашей гортензии с первыми лучами весеннего солнца.

Ранее стало известно, какой многолетник идеален для посадки осенью: не требует укрытия на зиму и не болеет.

цветы
многолетники
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
