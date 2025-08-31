Сажаю осенью — и без труда к лету вырастает роскошная клумба цветов

Сажаю этот многолетник осенью, и без труда к лету вырастает роскошная клумба цветов. Сентябрь — идеальное время для посадки гортензий, гарантирующее яркое цветение с июня до начала октября.

Выберите для саженца защищенное от ветра место с рассеянным солнечным светом или полутень. Подготовьте просторную посадочную яму, заполнив ее питательной смесью из торфа, перегноя, листовой земли и песка. Корневую шейку при посадке не заглубляйте. После высадки обильно полейте куст и замульчируйте приствольный круг толстым слоем хвойного опада или торфа. Это сохранит влагу и утеплит корни на зиму.

Не забудьте о влагозарядном поливе перед заморозками. Укрытие лапником или агроволокном спасет молодое растение от морозов. Эти нехитрые действия обеспечат прекрасную приживаемость и активный старт вашей гортензии с первыми лучами весеннего солнца.

