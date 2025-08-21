Не требует укрытия на зиму и не болеет: многолетник для посадки осенью

Лилейники — идеальные многолетники для посадки на зиму. Их преимущества: обильное цветение (до 30 бутонов на одном растении), засухоустойчивость, морозостойкость (до –40 °C) и способность расти на любых почвах.

Цветы диаметром 10–15 см живут один день, но ежедневно раскрываются новые, создавая эффект непрерывного цветения с июня по сентябрь. Для осенней посадки (сентябрь — октябрь) выберите солнечное место. Выкопайте яму 40×40 см, добавьте 1 ведро компоста и 50 г комплексного удобрения. Корневую шейку заглубите на 2–3 см, расправьте корни веером.

После посадки полейте 5 л воды и замульчируйте корой. Лилейник приживается за 2–3 недели, а следующей весной уже даст первые цветоносы. Эти растения не болеют, не требуют укрытия на зиму и могут расти без пересадки до 10 лет, становясь с каждым годом пышнее.

