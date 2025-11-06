Власти могут ввести мораторий для бизнеса за первые нарушения по НДС

Правительство может ввести мораторий на привлечение к ответственности бизнеса, который впервые допустил нарушения по уплате налога на добавленную стоимость, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Заявление было сделано в контексте снижения порога доходов, при котором требуется уплата НДС МСП.
Чтобы исключить возможные риски для тех налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при уплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности, — отметил он.
До этого парламентарий Алексей Говырин заявил, что Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2026 год, который включает меры поддержки сельского туризма и предпринимателей, работающих в регионах. В частности, по его словам, государство продолжит субсидировать фермерские хозяйства.
Ранее зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что отмена льгот по уплате НДС при обслуживании банковских карт в самом жестком варианте может обойтись банковскому сектору более чем в 200 млрд рублей. По его словам, кредитным организациям предстоит принять решение, возможно ли перенести введение этого налога на тарифы и насколько.