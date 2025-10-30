В МСП раскрыли объемы льготного финансирования малого и среднего бизнеса Малый и средний бизнес получил 100 млрд рублей через цифровую платформу МСП

Сумма льготного финансирования, предоставленного предпринимателям через Цифровую платформу МСП.РФ, превысила 100 млрд рублей, сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. С момента запуска платформы в 2022 году российский бизнес получил 101,3 млрд рублей государственной поддержки, уточнил он.

За все время работы сервиса предприниматели со всей страны подали более 50 тыс. заявок на различные формы финансирования. Наиболее востребованными оказались льготные микрозаймы, лизинг оборудования и специальные кредитные программы для технологического сектора.

Для малого бизнеса доступ к льготному финансированию необходим для его стабильной работы и развития <…> Благодаря автоматизации и стандартизации процесса он позволяет предпринимателю составить одну заявку и направить ее сразу в несколько банков. В ответ он получает предложения от кредитных организаций и может выбрать наиболее подходящие, — написал Исаевич.

Особой популярностью среди пользователей платформы пользуется услуга микрофинансирования, по которой было одобрено около 29 тыс. заявок. Общий объем выданных микрозаймов достиг 35,5 млрд рублей, а льготного лизингового финансирования — свыше 8 млрд рублей.

Для удобства предпринимателей платформа предусматривает персонализированный подбор мер поддержки с использованием цифрового профиля. Данные из профиля уже более 800 тыс. раз применялись бизнесом для получения государственных сервисов и льгот.

Ранее парламентарий Алексей Говырин заявил NEWS.ru, что Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2026 год, который включает меры поддержки сельского туризма и предпринимателей, работающих в регионах. В частности, по его словам, государство продолжит субсидировать фермерские хозяйства. Депутат отметил, что в законопроекте предусмотрено снижение порога выручки для малого и среднего бизнеса.