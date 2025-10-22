В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса Депутат Говырин: бюджет на 2026 год включает меры поддержки сельского туризма

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2026 год, который включает меры поддержки сельского туризма и предпринимателей, работающих в регионах, заявил NEWS.ru парламентарий Алексей Говырин. В частности, по его словам, государство продолжит субсидировать фермерские хозяйства.

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Значительная часть мер направлена на развитие малого агробизнеса и кооперации в сельской местности. Государство продолжит субсидировать фермерские хозяйства и сельхозкооперативы, поддерживая развитие малого агробизнеса. Предусмотрены гранты для создания модульных некапитальных средств размещения, что открывает дополнительные возможности для сельского туризма и предпринимателей, работающих в регионах, — пояснил Говырин.

Депутат отметил, что в законопроекте предусмотрено снижение порога выручки для малого и среднего бизнеса. По его словам, новые критерии разрабатываются для защиты компаний от обвинений в искусственном дроблении.

Одним из обсуждаемых направлений стала корректировка порогов выручки для малого и среднего бизнеса. Новые критерии разрабатываются с расчетом на то, чтобы защитить компании от обвинений в искусственном дроблении и снять риск привлечения предпринимателей к штрафам и административной ответственности. Теперь же предлагается установить более гибкую систему, которая позволит развивающимся предприятиям легально сохранять статус МСП, — резюмировал Говырин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что снижение порога доходов для компаний, которые применяют упрощенную систему налогообложения, не повлияет на 85% малого и среднего бизнеса. В качестве примера он привел другие страны, где все предприятия вынуждены платить НДС.