Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 21:37

В Минфине заверили, что налоговые изменения не станут ударом для бизнеса

Силуанов: снижение порога по УСН не затронет 85% бизнеса

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Снижение порога доходов для компаний, которые применяют упрощенную систему налогообложения, не повлияет на 85% малого и среднего бизнеса, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы. Трансляция велась на официальном сайте нижней палаты парламента. В качестве примера Силуанов привел другие страны, где все предприятия вынуждены платить НДС.

У нас малый бизнес пойдет под снижение планки порога для уплаты НДС с 60 млн до 10 млн [руб.] — это 15% бизнеса. Много это или мало? Если посмотреть по меркам других стран — там все предприятиям платят НДС. Поэтому говорить, что это удар по малому бизнесу, наверное, неправильно, — заявил министр.

Ранее Силуанов сообщил, что в 2025 году средства Фонда национального благосостояния не понадобятся для покрытия дефицита бюджета. Он отметил, что такие выводы основаны на актуальных прогнозах и оценках.

До этого экономист Борис Копейкин заявил, что введение НДС для товаров иностранного производства, которые реализуются через маркетплейсы, может привести к временному дефициту в узких категориях. По его словам, часть участников рынка уйдет в серую зону.

налоги
Антон Силуанов
Минфин
бизнес
НДС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«СКА» остановили шестиматчевую победную серию гостей в КХЛ
«Его триумф»: Трампа разместили на обложке журнала Time
Jerusalem Post выложила портрет Трампа из фото израильских заложников
Зеленский рассказал, как собирается бороться с дронами
Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в ДНР, есть жертвы
Посольство России раскрыло важную деталь в скандале с депортацией из Латвии
ЕС пообещал выделить Украине €100 млн на зиму
В Минфине заверили, что налоговые изменения не станут ударом для бизнеса
Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира
В МЧС рассказали, сколько боеприпасов обезвредили в 2025 году в ДНР
Зеленский получил приглашение из Белого дома
Вкус, который согревает душу: советские макароны по-флотски снова в моде
Двое саперов МЧС получили ранения при разминировании ЛЭП в ДНР
В Корее анонсировали строительство бункера, который выдержит ядерный удар
Бывший чиновник администрации Порошенко сбежал с Украины
Перебои с электричеством вызвали ажиотаж на пауэрбанки среди украинцев
До 4000 рублей за кг: цены на кофе рванули вверх, как они вырастут в 2026-м
В Черном море утонул сухогруз с украинским экипажем
Каменщик Киркорова пригрозил поп-королю судебным иском
Жильцы замуровали квартиру монтажной пеной, чтобы спастись от тараканов
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.