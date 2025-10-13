В Минфине заверили, что налоговые изменения не станут ударом для бизнеса

В Минфине заверили, что налоговые изменения не станут ударом для бизнеса Силуанов: снижение порога по УСН не затронет 85% бизнеса

Снижение порога доходов для компаний, которые применяют упрощенную систему налогообложения, не повлияет на 85% малого и среднего бизнеса, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы. Трансляция велась на официальном сайте нижней палаты парламента. В качестве примера Силуанов привел другие страны, где все предприятия вынуждены платить НДС.

У нас малый бизнес пойдет под снижение планки порога для уплаты НДС с 60 млн до 10 млн [руб.] — это 15% бизнеса. Много это или мало? Если посмотреть по меркам других стран — там все предприятиям платят НДС. Поэтому говорить, что это удар по малому бизнесу, наверное, неправильно, — заявил министр.

Ранее Силуанов сообщил, что в 2025 году средства Фонда национального благосостояния не понадобятся для покрытия дефицита бюджета. Он отметил, что такие выводы основаны на актуальных прогнозах и оценках.

До этого экономист Борис Копейкин заявил, что введение НДС для товаров иностранного производства, которые реализуются через маркетплейсы, может привести к временному дефициту в узких категориях. По его словам, часть участников рынка уйдет в серую зону.