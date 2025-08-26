Названы вредные для здоровой улыбки продукты

Твердые продукты, такие как сухарики и чипсы, могут повредить зубную эмаль и поцарапать слизистую, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, также следует отказаться от сладкой и кислой еды, которая меняет кислотность полости рта.

Когда речь заходит о здоровой улыбке, важно упомянуть о продуктах-исключениях, то есть о тех, которые могут навредить. Их можно разделить на две категории: продукты, вызывающие механическое напряжение на нашу эмаль и зубы, и продукты, способствующие кислотному раздражению в полости рта. К первой категории относятся сухарики, чипсы и другая грубая пища, которая может поцарапать слизистую или повредить эмаль. Что касается кислотности, то в первую очередь следует исключить сладкие продукты, которые повышают кислотность в полости рта, а также кислые продукты, — сказала Мизинова.

Она уточнила, что к полезным относятся продукты, богатые кальцием, фосфором, а также витаминами D и C. Врач пояснила, что они положительно влияют на качество десен и слизистых оболочек полости рта.

Ранее стоматолог Олесь Шевченко заявил, что жевательная резинка без сахара может укреплять зубы и поддерживать гигиену рта. По его словам, жевание минимум трех подушечек ежедневно в течение месяца улучшает уровень гигиены рта.