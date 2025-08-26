Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 06:00

Названы вредные для здоровой улыбки продукты

Врач Мизинова: сухарики и чипсы могут повредить зубную эмаль

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Твердые продукты, такие как сухарики и чипсы, могут повредить зубную эмаль и поцарапать слизистую, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, также следует отказаться от сладкой и кислой еды, которая меняет кислотность полости рта.

Когда речь заходит о здоровой улыбке, важно упомянуть о продуктах-исключениях, то есть о тех, которые могут навредить. Их можно разделить на две категории: продукты, вызывающие механическое напряжение на нашу эмаль и зубы, и продукты, способствующие кислотному раздражению в полости рта. К первой категории относятся сухарики, чипсы и другая грубая пища, которая может поцарапать слизистую или повредить эмаль. Что касается кислотности, то в первую очередь следует исключить сладкие продукты, которые повышают кислотность в полости рта, а также кислые продукты, — сказала Мизинова.

Она уточнила, что к полезным относятся продукты, богатые кальцием, фосфором, а также витаминами D и C. Врач пояснила, что они положительно влияют на качество десен и слизистых оболочек полости рта.

Ранее стоматолог Олесь Шевченко заявил, что жевательная резинка без сахара может укреплять зубы и поддерживать гигиену рта. По его словам, жевание минимум трех подушечек ежедневно в течение месяца улучшает уровень гигиены рта.

здоровье
еда
питание
советы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим пирог из кабачков с сыром — сочное блюдо на каждый день
Психолог ответила, как повысить самооценку и развить уверенность в себе
Посол России раскрыл, когда нужно ждать эскалацию в Сербии
Росаваиция ограничила работу аэропорта Казани
Россиянам рассказали, как добиться перерасчета пенсии
Группировка «Восток» рассказала об уничтожении станций Starlink ВСУ
Военный рассказал, что сделали ВСУ после прорыва ВС России в ЛНР
Можно ли провозить пауэрбанки в ручной клади: вот точный ответ
Названы вредные для здоровой улыбки продукты
Врач объяснила реальный принцип действия лимфодренажного чая на организм
Над Ленобластью сбили группу украинских дронов
Волгоградская область отразила массированную атаку дронов
Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Вильфанд анонсировал теплые выходные в Москве
Нутрициолог рассказала, почему стоит отказаться от доставки готовой еды
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 августа
Названы простейшие способы расширить словарный запас
Один запрет в Польше стал поводом для угроз от Украины
Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины против ряда стран
Три российских аэропорта изменили режим работы
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.