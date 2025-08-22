Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 15:26

Стоматолог объяснил пользу жвачки для полости рта

Стоматолог Шевченко: жвачка без сахара помогает поддерживать гигиену рта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жевательная резинка без сахара может укреплять зубы и поддерживать гигиену рта, заявил доктор медицинских наук, стоматолог Олесь Шевченко в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, жевание минимум трех подушечек ежедневно в течение месяца улучшает уровень гигиены рта.

Жевательная резинка служит отличным инструментом, ведь частые жевательные движения увеличивают скорость слюноотделения. Омывая зубы, слюна помогает избавляться от остатков пищи и нейтрализовать кислотность во рту после еды, — пояснил специалист.

Шевченко добавил, что жвачка снижает уровень бактерий, провоцирующих кариес, и способствует реминерализации эмали. Однако полностью заменить ею полноценный уход за полостью рта невозможно: регулярная чистка зубов и визиты к стоматологу остаются обязательными.

Эксперт также отметил, что распространенный миф о вреде жвачки для людей с пломбами не имеет научного подтверждения. Их выпадение связано только с некачественной установкой, а не с жевательной нагрузкой, подчеркнул он.

Ранее стоматолог Олеся Коганова объяснила, что кариес и неправильный прикус могут не только ухудшить здоровье полости рта, но и стать причиной лишнего веса. По ее словам, отсутствие зубов приводит к отказу от свежих продуктов, что может стать причиной лишнего веса.

