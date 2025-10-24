Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 10:30

Луковые чипсы из 3 ингредиентов: полезная закуска уходит в миг хоть с супом, хоть с пивом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Луковые чипсы из 3 ингредиентов: полезная закуска уходит в миг хоть с супом, хоть с пивом! Хрустящие, ароматные и такие простые — луковые чипсы с сыром станут вашим любимым перекусом. Это тот случай, когда минимум усилий превращается в максимум вкуса. Они идеально подойдут к вечернему фильму, мясным блюдам или к супу — и исчезают со стола за считанные минуты!

Для приготовления возьмите 2 крупные луковицы, 100 г пармезана, 100 г голландского сыра, по 1 ч. л. сухого чеснока и паприки, 1/2 ч. л. молотого перца и немного соли. Лук нарежьте тонкими кольцами, сыры натрите — пармезан на мелкой, голландский на средней терке. На противень с пергаментом выложите слой сыра, сверху кольца лука, приправьте специями и снова посыпьте сыром. Выпекайте при 200 °C около 20 минут, пока чипсы не станут золотистыми и хрустящими. Дайте немного остыть, поломайте или разрежьте пласт — и наслаждайтесь простой, но невероятно вкусной закуской!

Ранее мы делились рецептом бутербродов со шпротами, которые улетают со стола наравне тех, что с икрой. Секрет в идеальном сочетании этих ингредиентов.

