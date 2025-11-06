Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 16:29

Словарь английского языка Collins назвал вайбкодинг словом 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британский словарь английского языка Collins назвал словом 2025 года термин «вайбкодинг» (vibe coding), сообщается на официальном сайте издания. Как отмечают составители словаря, термин был придуман словацко-канадским исследователем Андреем Карпатым.

Вайбкодинг — это использование искусственного интеллекта для создания компьютерного кода на основе описания задачи на естественном языке, — говорится в сообщении.

Понятие быстро распространилось за пределы технологического сообщества, отражая широкий культурный сдвиг в направлении использования искусственного интеллекта в повседневной жизни.

Ранее профессор кафедры русского языка СПбГУ, лингвист Сергей Кузнецов в беседе с NEWS.ru заявил, что популярными словами среди россиян за последние годы стали выражения «вайб» и «токсичный». По его словам, на словарный запас людей влияют тренды из социальных сетей. Лингвист обратил внимание, что популярные ранее выражения не теряют своей актуальности. К уже привычным россиянам фразам он отнес «гештальт», «хейтер», «криптовалюта», «абьюзер», «удаленка» и «хайп».

