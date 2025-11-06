Словарь английского языка Collins назвал вайбкодинг словом 2025 года

Британский словарь английского языка Collins назвал словом 2025 года термин «вайбкодинг» (vibe coding), сообщается на официальном сайте издания. Как отмечают составители словаря, термин был придуман словацко-канадским исследователем Андреем Карпатым.

Вайбкодинг — это использование искусственного интеллекта для создания компьютерного кода на основе описания задачи на естественном языке, — говорится в сообщении.

Понятие быстро распространилось за пределы технологического сообщества, отражая широкий культурный сдвиг в направлении использования искусственного интеллекта в повседневной жизни.

Ранее профессор кафедры русского языка СПбГУ, лингвист Сергей Кузнецов в беседе с NEWS.ru заявил, что популярными словами среди россиян за последние годы стали выражения «вайб» и «токсичный». По его словам, на словарный запас людей влияют тренды из социальных сетей. Лингвист обратил внимание, что популярные ранее выражения не теряют своей актуальности. К уже привычным россиянам фразам он отнес «гештальт», «хейтер», «криптовалюта», «абьюзер», «удаленка» и «хайп».