Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 16:45

Команда Трампа заговорила о поражении Украины

WSJ: в администрации Трампа стали признавать проигрыш Украины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа заявляют о поражении Украины, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, подобные высказывания звучат в контексте обсуждения сокращения поддержки Киева со стороны Вашингтона. Журналисты также отмечают, что Украине, лишившейся поддержки со стороны Белого дома, пришлось нарастить производство дальнобойных БПЛА и ракет.

Некоторые в администрации Трампа говорят, что Украина проигрывает, чтобы оправдать прекращение поддержки со стороны США, — сказано в материале.

Ранее депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что Украине и странам ЕС следует признать невозможность победы Киева в конфликте с Россией. По его мнению, идея использовать замороженные российские активы для поддержки Киева неосуществима. Он отметил, что Брюссель обещал выделять Украине 0,25% от совокупного ВВП стран Евросоюза, однако у ЕС нет собственных средств для этого.

До этого стало известно, что один из крупнейших итальянских машиностроительных холдингов выделил $150 млн (около 12 млрд рублей) на поддержку Вооруженных сил Украины. Речь идет о компании Leonardo. Она сотрудничает с турецким разработчиком Baykar и крупным производителем вооружений из Германии Rheinmetall.

США
Дональд Трамп
Украина
Белый дом
