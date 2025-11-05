Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 13:34

Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов

Машиностроительный холдинг Италии Leonardo направил ВСУ $150 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один из крупнейших итальянских машиностроительных холдингов выделил $150 млн (около 12 млрд рублей) на поддержку Вооруженных сил Украины, пишет Telegram-канал SHOT. Речь идет о компании Leonardo, сотрудничающей с турецким разработчиком Baykar, который занимается БПЛА, и крупным производителем вооружений из Германии Rheinmetall. Он, как пишет канал, выпускает комплектующие для танков.

Корпорация заключила ряд соглашений с украинскими предприятиями и уже поставляет электронику и системы наведения для беспилотников. Кроме того, через итальянского авиадиспетчера в распоряжение ВСУ передали пять обзорных радиолокационных комплексов для контроля воздушного пространства.

Сообщается, что в 2026 году компания планирует увеличить технологическую поддержку украинских сил. В планах у нее модернизация беспилотников и внедрение систем на основе искусственного интеллекта.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что отказ Чехии от военной поддержки Украины обусловлен интересами ее граждан. По его словам, новое правительство республики понимает последствия продолжения финансирования Киева. Он также добавил, что существует определенная вибрация в Евросоюзе, которая влияет на пересмотр мнения о помощи Украине.

