Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 12:32

В Госдуме объяснили, почему Чехия больше не хочет вооружать Украину

Депутат Чепа: Чехия не будет помогать Украине ради интересов своего народа

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отказ Чехии оказывать Украине военную поддержку связан с интересами их граждан, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что новое правительство Праги ощущает силу последствий в случае продолжения спонсирования Киева.

Новой власти Чехии проще принимать такие решения (отказ от спонсирования Украины оружием. — NEWS.ru), поэтому Прага пытается занять вполне конструктивную позицию, которая отвечает ожиданиям своего народа. Потому что в любом случае существует определенная вибрация в Евросоюзе, влияющая на пересмотр мнения о помощи Киеву, — ответил Чепа.

Депутат добавил, что новый подход Евросоюза к решению конфликта на Украине связан с нежеланием некоторых государств потерять доступ к российским нефти и газу. Он отметил, что у ЕС могут быть дополнительные интересы, суть которых пока не раскрыта.

Некоторые страны рассматривают последствия действий относительно своих собственных интересов. В том числе это связано с нежеланием ряда европейских государств потерять доступ к российским энергоресурсам. Также у европейских стран могут быть личные интересы, которые они пока не готовы озвучить, — резюмировал Чепа.

Ранее экс-депутат Европарламента Филип Турек заявил, что правительство Чехии намерено сократить военную помощь Украине, сосредоточившись на дипломатическом урегулировании конфликта. По его словам, Прага также сфокусируется на своих потребностях в области безопасности.

Европа
Россия
Украина
Чехия
СВО
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инсценировавшего свою смерть опасного педофила поймали спустя 13 лет
В США сообщили о проблеме ВСУ с танками
Стало известно, кто унаследует загородный дом Юрия Николаева
Очевидец из России рассказал о последствиях тайфуна на Филиппинах
Mash сообщил о плохом финансовом состоянии экс-возлюбленной Тимати
В Петербурге ребенок пострадал из-за качелей на Морской набережной
Боксера парализовало при подготовке к Олимпиаде
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.