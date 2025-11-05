В Госдуме объяснили, почему Чехия больше не хочет вооружать Украину

В Госдуме объяснили, почему Чехия больше не хочет вооружать Украину Депутат Чепа: Чехия не будет помогать Украине ради интересов своего народа

Отказ Чехии оказывать Украине военную поддержку связан с интересами их граждан, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что новое правительство Праги ощущает силу последствий в случае продолжения спонсирования Киева.

Новой власти Чехии проще принимать такие решения (отказ от спонсирования Украины оружием. — NEWS.ru), поэтому Прага пытается занять вполне конструктивную позицию, которая отвечает ожиданиям своего народа. Потому что в любом случае существует определенная вибрация в Евросоюзе, влияющая на пересмотр мнения о помощи Киеву, — ответил Чепа.

Депутат добавил, что новый подход Евросоюза к решению конфликта на Украине связан с нежеланием некоторых государств потерять доступ к российским нефти и газу. Он отметил, что у ЕС могут быть дополнительные интересы, суть которых пока не раскрыта.

Некоторые страны рассматривают последствия действий относительно своих собственных интересов. В том числе это связано с нежеланием ряда европейских государств потерять доступ к российским энергоресурсам. Также у европейских стран могут быть личные интересы, которые они пока не готовы озвучить, — резюмировал Чепа.

Ранее экс-депутат Европарламента Филип Турек заявил, что правительство Чехии намерено сократить военную помощь Украине, сосредоточившись на дипломатическом урегулировании конфликта. По его словам, Прага также сфокусируется на своих потребностях в области безопасности.