Правительство Чехии намерено сократить военную помощь Украине, сосредоточившись на дипломатическом урегулировании конфликта, заявил Politico экс-депутат Европарламента Филип Турек. По его словам, Прага также сфокусируется на своих потребностях в области безопасности. Кроме того, Турек раскритиковал политику ЕС, добавив, что Брюсселю следует поддерживать внутреннее производство.

Оно (новое правительство Чехии. — NEWS.ru) будет уделять приоритетное внимание дипломатическим усилиям, — сказал Турек.

Ранее сообщалось, что чешская компания Czechoslovak Group начала производить на Украине 155-мм и 105-мм снаряды. Они нужны для танков и артиллерии. Производство снарядов началось в соответствии с соглашением конца 2024 года.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что реальность показывает невозможность бесконечного конфликта с Россией. По его словам, это грозит крахом экономик европейских стран. Он отметил, что подход, ориентированный на конфронтацию с Москвой, принесет Европе лишь потери.