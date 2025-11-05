Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 10:52

Европейская страна может свернуть военную помощь Украине ради дипломатии

Экс-депутат ЕП Турек: Чехия может сократить военную помощь Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство Чехии намерено сократить военную помощь Украине, сосредоточившись на дипломатическом урегулировании конфликта, заявил Politico экс-депутат Европарламента Филип Турек. По его словам, Прага также сфокусируется на своих потребностях в области безопасности. Кроме того, Турек раскритиковал политику ЕС, добавив, что Брюсселю следует поддерживать внутреннее производство.

Оно (новое правительство Чехии. — NEWS.ru) будет уделять приоритетное внимание дипломатическим усилиям, — сказал Турек.

Ранее сообщалось, что чешская компания Czechoslovak Group начала производить на Украине 155-мм и 105-мм снаряды. Они нужны для танков и артиллерии. Производство снарядов началось в соответствии с соглашением конца 2024 года.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что реальность показывает невозможность бесконечного конфликта с Россией. По его словам, это грозит крахом экономик европейских стран. Он отметил, что подход, ориентированный на конфронтацию с Москвой, принесет Европе лишь потери.

Чехия
Украина
вооружения
конфликты
Европарламент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как новые санкции отразились на экспорте российской нефти
Врач объяснила, какие продукты помогут поддержать иммунитет
«Прощай, Юра»: российские звезды скорбят по Николаеву
В России появятся детские сим-карты
Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Стали известны имена лучших исполнителей 2025 года
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского завершился в Великом Новгороде
В Госдуме назвали сумму предельной выплаты по больничному
Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей
Марочко раскрыл, что происходит в Северске
На Украине дети остались без уроков физкультуры из-за ТЦК
В Госдуме допустили скорый допуск россиян в командных видах спорта
Марочко раскрыл детали продвижения российских войск в районе Северска
Экономист рассказал, какой группе россиян увеличат пенсии в декабре
Американская компания зарегистрировала в России товарные знаки
Китай принял решение по пошлинам на товары из США
В МИД России высказались о действиях США вблизи Венесуэлы
Работодателям объяснили, как удержать молодых специалистов
Рябков раскрыл подробности подготовки встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.