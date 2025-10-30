Украина и Чехия начали производить 155 и 105-миллиметровые снаряды Czechoslovak Group начала производство 155-миллиметровых снарядов для Киева

Чешская компания Czechoslovak Group начала производить на Украине 155 и 105-миллиметровые снаряды, сообщило конструкторско-производственное предприятие «Украинская бронетехника» в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Снаряды данных калибров используются танками и артиллерией.

Предприятие уточнило, что сотрудничает с чешской стороной по новой модели. Производство началось в соответствии с соглашением конца 2024 года. В первый год сотрудничества планируется произвести до 100 тыс. снарядов калибра 155 миллиметров и 50 тыс. — калибра 105 миллиметров. В будущем мощности планируют увеличить.

Также Czechoslovak Group поставляет компании критические комплектующие в виде пороховых зарядов, детонаторов и других ключевых элементов боеприпасов. Это первый случай, когда западное оборонное предприятие организовало локализацию снарядов большого калибра на Украине.

Ранее стало известно, сколько боеприпасов ЕС поставил Киеву с начала 2025 года. Украина получила около 1,6 млн артиллерийских снарядов крупного калибра.