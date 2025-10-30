Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 16:46

Украина и Чехия начали производить 155 и 105-миллиметровые снаряды

Czechoslovak Group начала производство 155-миллиметровых снарядов для Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чешская компания Czechoslovak Group начала производить на Украине 155 и 105-миллиметровые снаряды, сообщило конструкторско-производственное предприятие «Украинская бронетехника» в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Снаряды данных калибров используются танками и артиллерией.

Предприятие уточнило, что сотрудничает с чешской стороной по новой модели. Производство началось в соответствии с соглашением конца 2024 года. В первый год сотрудничества планируется произвести до 100 тыс. снарядов калибра 155 миллиметров и 50 тыс. — калибра 105 миллиметров. В будущем мощности планируют увеличить.

Также Czechoslovak Group поставляет компании критические комплектующие в виде пороховых зарядов, детонаторов и других ключевых элементов боеприпасов. Это первый случай, когда западное оборонное предприятие организовало локализацию снарядов большого калибра на Украине.

Ранее стало известно, сколько боеприпасов ЕС поставил Киеву с начала 2025 года. Украина получила около 1,6 млн артиллерийских снарядов крупного калибра.

Украина
Чехия
снаряды
производители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выторговал условия»: физиогномист о рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Экс-нардеп ответил, на какие уступки пойдут Зеленский и ЕС в мирном плане
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге
Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами
Захарова уличила Киев в намерении устроить техногенную катастрофу
Володин назвал категорию граждан, которую нужно обеспечить жильем
В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка
В России оценили идею продавать алкоголь с 21 года
Покровск — все? Кольцо замыкается, ВСУ сдаются: обстановка 30 октября
Раскрыто, почему в США называют объект 3I/ATLAS кораблем пришельцев
Врач рассказал, навредит ли здоровью освещение Земли зеркалами из космоса
Захарова назвала, кто вынудил Россию создать «Буревестник»
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.