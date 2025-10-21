Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 21:27

Евросоюз раскрыл количество поставленных Украине снарядов

Евросоюз поставил Украине около 1,6 млн артиллерийских снарядов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Евросоюз поставил Украине около 1,6 млн артиллерийских снарядов крупного калибра с начала 2025 года, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на сессии Европарламента в Страсбурге. ЕС увеличил производство боеприпасов с 300 тыс. единиц в 2022 году до 2 млн в 2025 году.

В этом году мы уже поставили 80% от 2 млн запланированных снарядов, — подчеркнул Домбровскис.

Еврокомиссар добавил, что ЕС довел собственное производство боеприпасов до рекордного уровня. При этом, по его словам, поставленные объемы отличаются от данных главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая ранее утверждала, что дефицит составляет 300 тыс. снарядов. По расчетам Домбровскиса, недостача ближе к 400 тыс. единиц.

Ранее Домбровскис сообщил, что Евросоюз направил Украине почти €178 млрд (17 трлн рублей) помощи с начала конфликта с Россией. По его словам, эта сумма превышает объем поддержки, предоставленный любой другой страной мира.

До этого политолог Андрей Кошкин заявил, что Европа продолжит поставлять Украине артиллерийские снаряды и амуницию. Однако, как подчеркнул эксперт, передача сложных систем, таких как ЗРК, будет затруднена.

