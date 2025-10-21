Стало известно, сколько ЕС выделил денег Украине с начала конфликта с РФ

Евросоюз направил Украине почти €178 млрд (17 трлн рублей) с начала конфликта с Россией, сообщил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис на сессии Европарламента в Страсбурге. По его словам, это больше, чем любая другая страна мира потратила на поддержку Украины.

Всего Евросоюз уже предоставил Украине €178 млрд помощи — больше, чем любая другая страна мира, — сказал Домбровскис.

Ранее эксперт Андрей Кошкин заявил, что Европа продолжит поставки Украине артиллерийских снарядов и амуниции, но масштабные передачи сложных систем, таких как ЗРК, будут затруднены. По мнению эксперта, обсуждение поставок крылатых ракет Tomahawk было маневром главы Белого дома Дональда Трампа, поскольку их использование другими странами невозможно без разрешения США.

До этого стало известно, что ЕС опасается давления Трампа на Украину из-за территориальных уступок — это может вызвать панику в Прибалтике и спровоцировать масштабное перевооружение в Европе. По мнению дипломатов, такие шаги способны изменить баланс сил в регионе и серьезно повлиять на внутреннюю политику ЕС.