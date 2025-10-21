Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 19:12

Стало известно, сколько ЕС выделил денег Украине с начала конфликта с РФ

Евросоюз направил Украине почти €178 млрд помощи

Валдис Домбровскис Валдис Домбровскис Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз направил Украине почти €178 млрд (17 трлн рублей) с начала конфликта с Россией, сообщил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис на сессии Европарламента в Страсбурге. По его словам, это больше, чем любая другая страна мира потратила на поддержку Украины.

Всего Евросоюз уже предоставил Украине €178 млрд помощи — больше, чем любая другая страна мира, — сказал Домбровскис.

Ранее эксперт Андрей Кошкин заявил, что Европа продолжит поставки Украине артиллерийских снарядов и амуниции, но масштабные передачи сложных систем, таких как ЗРК, будут затруднены. По мнению эксперта, обсуждение поставок крылатых ракет Tomahawk было маневром главы Белого дома Дональда Трампа, поскольку их использование другими странами невозможно без разрешения США.

До этого стало известно, что ЕС опасается давления Трампа на Украину из-за территориальных уступок — это может вызвать панику в Прибалтике и спровоцировать масштабное перевооружение в Европе. По мнению дипломатов, такие шаги способны изменить баланс сил в регионе и серьезно повлиять на внутреннюю политику ЕС.

Европа
Украина
поддержка
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Египте туристка упала внутрь 4000-летней пирамиды
Брат Геннадия Хазанова скончался в нищете и одиночестве
Обычная свекла превратилась в шедевр — добавила бальзамик и сыр
Запекаю свеклу с чесноком и розмарином — аромат на всю кухню
Девушка с самодельным огнеметом хотела сжечь таракана, но убила соседку
Продали в рабство или на органы? Россиянка с биполяркой пропала в Таиланде
«Партия войны» против РФ, новые версии пропажи Усольцевых: что будет дальше
В ожидаемой встрече Трампа и Путина появился нюанс
В Москве пропала верхушка Останкинской башни
Жительница Шотландии нашла огромное существо на побережье
Раскрыта личность избранника дочери Глюк’оZы
На Западе заявили о возможности снятия санкций с России
Стало известно, вернется ли Абрамович в футбол
Политолог раскрыл, сколько депутатов Рады готовы предать Зеленского
«Приходила восемь раз»: Якубович о реакции дочери на спектакль с ним
Пленный боец ВСУ раскрыл, как командование минометами борется с дезертирами
Российского замминистра освободили от должности
«Добьет в спину»: раскрыто, когда Тимошенко расправится с Зеленским
Хинштейн раскрыл, чем Курская область поможет Белгородчине
Стало известно, сколько ЕС выделил денег Украине с начала конфликта с РФ
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.