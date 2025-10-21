Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 14:33

Политолог раскрыл, какую помощь Украине может продолжить поставлять Европа

Политолог Кошкин: Европа продолжит поставлять Украине снаряды и амуницию

Фото: Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press

Европа продолжит передавать Украине артиллерийские снаряды и военную амуницию, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, масштабные поставки сложных систем, таких как зенитные ракетные комплексы, сопряжены с серьезными трудностями.

Скорее всего, ЕС будет поставлять Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и амуницию. Откровенно говоря, системные поставки, допустим ЗРК, наверное, будут осуществляться не так легко и просто. Обсуждение поставок Tomahawk, как мы убедились, было неким маневром Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru). Он не скрывает своих намерений повлиять на РФ. Надо сказать, что Tomahawk не могут поставлять другие государства без разрешения США. Все это у них под контролем. Ни один Tomahawk не взлетит, даже если он находится в арсенале других государств, в том числе европейских, — пояснил Кошкин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил пословицей про шапку и вора истинные причины призывов европейских лидеров к немедленному перемирию на Украине. По его словам, прекращение огня без условий позволит Западу продолжить военные поставки украинскому правительству.

