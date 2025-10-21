Раскрыты опасения Евросоюза из-за позиции Трампа по Украине

Европейский союз опасается давления президента США Дональда Трампа на Украину в вопросе территориальных уступок, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата. В Брюсселе считают, что подобные шаги могут вызвать резонанс внутри ЕС и изменить баланс сил в регионе.

Прибалтийские страны ЕС, такие как Эстония, Латвия и Литва, среди прочих, впадут в панику и будут опасаться, что Россия придет и за ними, — говорится в материале.

По данным источника, возможные уступки Киева могут привести к «масштабному перевооружению во многих европейских странах». Это, в свою очередь, «перевернет с ног на голову» внутреннюю политику Евросоюза.

Ранее возможную встречу российского президента Владимира Путина и Трампа в Будапеште назвали одним из самых опасных событий для Украины. Результаты саммита способны серьезно повлиять на ход боевых действий, поставив украинского главу Владимира Зеленского перед сложным выбором между уступками России и риском испортить отношения с администрацией США.

До этого Трамп на встрече с Зеленским заявил, что его главным приоритетом является быстрое прекращение конфликта. При этом политик не акцентировал внимание на конкретных территориальных вопросах.