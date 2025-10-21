Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 17:03

Раскрыты опасения Евросоюза из-за позиции Трампа по Украине

Politico: Евросоюз опасается давления Трампа на Украину

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press

Европейский союз опасается давления президента США Дональда Трампа на Украину в вопросе территориальных уступок, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата. В Брюсселе считают, что подобные шаги могут вызвать резонанс внутри ЕС и изменить баланс сил в регионе.

Прибалтийские страны ЕС, такие как Эстония, Латвия и Литва, среди прочих, впадут в панику и будут опасаться, что Россия придет и за ними, — говорится в материале.

По данным источника, возможные уступки Киева могут привести к «масштабному перевооружению во многих европейских странах». Это, в свою очередь, «перевернет с ног на голову» внутреннюю политику Евросоюза.

Ранее возможную встречу российского президента Владимира Путина и Трампа в Будапеште назвали одним из самых опасных событий для Украины. Результаты саммита способны серьезно повлиять на ход боевых действий, поставив украинского главу Владимира Зеленского перед сложным выбором между уступками России и риском испортить отношения с администрацией США.

До этого Трамп на встрече с Зеленским заявил, что его главным приоритетом является быстрое прекращение конфликта. При этом политик не акцентировал внимание на конкретных территориальных вопросах.

Дональд Трамп
Евросоюз
Украина
территории
