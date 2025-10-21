Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 10:58

Раскрыто самое опасное приближающееся событие для Украины

Bloomberg: саммит Путина и Трампа в Будапеште опасен для Украины

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может стать одним из самых опасных событий для Украины с начала конфликта, сообщает Bloomberg. По оценке издания, результаты саммита способны оказать значительное влияние на дальнейший ход боевых действий и дипломатические позиции Киева.

Грядущий саммит в Будапеште может обернуться одним из самых опасных моментов для Украины с самого начала боевых действий, — говорится в материале.

По мнению автора материала, после визита в Вашингтон украинский глава Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации: ему предстоит выбрать между уступками России или риском испортить отношения с американской администрацией. Как подчеркивает журнал, отказ от компромисса вызовет недовольство Трампа, который рассматривает переговоры как путь к достижению мира.

Ранее стало известно, что лидеры некоторых стран ЕС лоббируют участие в предстоящей встрече Путина и Трампа, добиваясь присутствия Зеленского. По предварительным данным, европейские страны опасаются уступок украинских территорий России, что, по их мнению, может спровоцировать панику в Прибалтике и массовое перевооружение в Европе.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина
Венгрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МГУ закрыли корпус из-за опасной болезни
Известный продюсер грозился изнасиловать соседа и швырялся камнями
Нутрициолог назвала неожиданный фактор, мешающий похудеть
Магнитные бури сегодня, 21 октября: что завтра, повышение давления, апатия
Курица в духовке: сочное блюдо с ананасами за 35 минут
В новом кабмине Японии замечено старое лицо
Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать
В СВР раскрыли, где британская разведка готовит следующие диверсии
«Пошлют умирать»: депутат о желании Британии отправить войска на Украину
«Тысячи камней»: гид рассказал о ловушке, в которую могли попасть Усольцевы
Экс-лидера Франции Саркози поместили в тюрьму Санте
Стало известно, куда перешла аудитория запрещенного Instagram
Раскрыто самое опасное приближающееся событие для Украины
В деле экс-главы новосибирской клиники появились новые фигуранты
Аналитик раскрыл, какие продукты подорожали этой осенью
Стилист оценил возможность возвращения кокошника в моду
СК начал проверку после того, как 186 человек остались без дома из-за ямы
Власти Литвы разрешили требовать компенсаций с наследников Горбачева
Верховный суд Татарстана вынес приговор главарю казанской ОПГ «Кинопленка»
Верховный суд встал на сторону охранника лагеря, убившего пьяного туриста
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.