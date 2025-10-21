Раскрыто самое опасное приближающееся событие для Украины Bloomberg: саммит Путина и Трампа в Будапеште опасен для Украины

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может стать одним из самых опасных событий для Украины с начала конфликта, сообщает Bloomberg. По оценке издания, результаты саммита способны оказать значительное влияние на дальнейший ход боевых действий и дипломатические позиции Киева.

Грядущий саммит в Будапеште может обернуться одним из самых опасных моментов для Украины с самого начала боевых действий, — говорится в материале.

По мнению автора материала, после визита в Вашингтон украинский глава Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации: ему предстоит выбрать между уступками России или риском испортить отношения с американской администрацией. Как подчеркивает журнал, отказ от компромисса вызовет недовольство Трампа, который рассматривает переговоры как путь к достижению мира.

Ранее стало известно, что лидеры некоторых стран ЕС лоббируют участие в предстоящей встрече Путина и Трампа, добиваясь присутствия Зеленского. По предварительным данным, европейские страны опасаются уступок украинских территорий России, что, по их мнению, может спровоцировать панику в Прибалтике и массовое перевооружение в Европе.