Трамп четко обозначил Зеленскому свой приоритет по украинскому конфликту

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, что приоритетом для него является быстрое урегулирование конфликта, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Журналисты отметили, что главу Белого дома не интересует какой-то определенный результат по территориальному вопросу.

Трамп заявил Зеленскому, что его главным приоритетом является прекращение конфликта, — говорится в сообщении.

Ранее президент США заявил, что в ближайшее время Киеву не стоит рассчитывать на поставки ракет Tomahawk. Такой информацией поделился американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Кроме того, американские СМИ сообщали, что в ходе встречи в Вашингтоне Трамп предложил Зеленскому согласиться с условиями, которые предлагает Россия. Глава Белого дома предупредил, что в случае отказа его страна может быть уничтожена.

До этого стало известно, что встреча президентов США и Украины в Белом доме переросла в «перепалку». Лидер Соединенных Штатов в ходе беседы неоднократно начинал ругаться и скинул со стола разложенные карты боевых действий.