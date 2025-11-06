В Европе признали невозможность победы над Россией Евродепутат Шуленбург: Украине пора признать невозможность победы над Россией

Украине и странам ЕС следует признать невозможность победы Киева в конфликте с Россией, заявил в подкасте The Greater Eurasia на YouTube-канале политолога Гленна Дизена депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург. По его словам, идея использовать замороженные российские активы для поддержки Украины неосуществима.

Мы хотим заполучить российские замороженные активы, и мы [этим заявлением] произвели большое впечатление в Европарламенте. Мы одобрили идею, что мы передадим эти средства [Киеву], а затем, проиграв войну, Россия выплатит эти деньги. Проиграв войну! Мы все еще думаем, что они проигрывают. Этого не произойдет. Ничего из этого не произойдет. И Украине нужно это понять, — сказал политик.

По словам фон дер Шуленбурга, одной из причин, по которой Брюссель стремится задействовать замороженные российские активы, стало обещание ежегодно выделять Украине 0,25% от совокупного ВВП стран ЕС. Но у ЕС нет собственных средств для этого, подчеркнул евродепутат.

Ранее стало известно, что Евросоюз может использовать кредиты для финансирования Украины вместо изъятия замороженных российских активов. Такой подход создаст серьезную нагрузку на бюджеты европейских государств.