Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 13:32

В Европе раскрыли, без чего поддержка Киева будет обременительна для ЕС

Euronews: Евросоюзу будет тяжело финансировать Украину без российских активов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз может использовать кредиты для финансирования Украины вместо изъятия замороженных российских активов, пишет Euronews. Отмечается, что такой подход создаст серьезную нагрузку на бюджеты европейских государств.

Как отмечают авторы, если на декабрьском саммите ЕС не одобрят конфискацию российских средств, странам придется искать другие источники финансирования. Одним из вариантов станет выпуск общих облигаций от имени Европейской комиссии. Аналитики отмечают, что такая схема уже использовалась ранее для помощи Украине. Однако новые кредиты стране в состоянии конфликта могут оказаться неэффективными с экономической точки зрения.

Альтернативный вариант предполагает, что каждая страна ЕС будет самостоятельно кредитовать Киев. В этом случае правительства смогут получать займы под более низкие проценты, поскольку возврат средств не ожидается.

Специалисты предупреждают, что в любом случае основная финансовая нагрузка ляжет на европейских налогоплательщиков. Особую тревогу вызывает тот факт, что госдолг стран еврозоны уже превышает 90% от их совокупного ВВП.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что Россия может потребовать от Евросоюза компенсацию в размере €200 млрд (19 трлн рублей) за поддержку Вооруженных сил Украины. Так он прокомментировал новый план Евросоюза, согласно которому Россию хотят обязать платить Киеву репарации. По мнению политика, именно Запад виноват в этом конфликте и не хочет его завершать.

Евросоюз
Украина
замороженные активы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько задолжала Москва государству
Волочкова и Рома Желудь слились в страстном поцелуе
Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной
IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку
В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон»
Полиция изъяла самодельный револьвер из 90-х у петербургского пенсионера
Белый дом ввел новые ограничения для аккредитованных журналистов
Интерпол задержал бизнесмена из Балтии в Петербурге
Экс-жена Диброва вышла на связь после новостей о фамилии
Открытый гроб, слезы жены, дети: как прошло прощание с Романом Поповым
Принц Гарри косвенно дал понять свое недовольство Меган Маркл
Отец Илона Маска предположил, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа
С россиян собрали рекордную тысячу тонн мелочи
Шейк снялась топлес в образе порнозвезды
Россия выступила против создания азиатского аналога НАТО
Стало известно последнее пристанище Андрея Гриневича
Лолита раскрыла, как из-за скандала с Цекало предстала голой перед полицией
Погода в Москве в воскресенье, 2 ноября: ждать сильные ветра и ливни
Сменить обстановку: ангарский маньяк увеличил список своих жертв
«Я видел, что ему больно»: Бурунов рассказал о подвиге Попова
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.