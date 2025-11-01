В Европе раскрыли, без чего поддержка Киева будет обременительна для ЕС

В Европе раскрыли, без чего поддержка Киева будет обременительна для ЕС Euronews: Евросоюзу будет тяжело финансировать Украину без российских активов

Евросоюз может использовать кредиты для финансирования Украины вместо изъятия замороженных российских активов, пишет Euronews. Отмечается, что такой подход создаст серьезную нагрузку на бюджеты европейских государств.

Как отмечают авторы, если на декабрьском саммите ЕС не одобрят конфискацию российских средств, странам придется искать другие источники финансирования. Одним из вариантов станет выпуск общих облигаций от имени Европейской комиссии. Аналитики отмечают, что такая схема уже использовалась ранее для помощи Украине. Однако новые кредиты стране в состоянии конфликта могут оказаться неэффективными с экономической точки зрения.

Альтернативный вариант предполагает, что каждая страна ЕС будет самостоятельно кредитовать Киев. В этом случае правительства смогут получать займы под более низкие проценты, поскольку возврат средств не ожидается.

Специалисты предупреждают, что в любом случае основная финансовая нагрузка ляжет на европейских налогоплательщиков. Особую тревогу вызывает тот факт, что госдолг стран еврозоны уже превышает 90% от их совокупного ВВП.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что Россия может потребовать от Евросоюза компенсацию в размере €200 млрд (19 трлн рублей) за поддержку Вооруженных сил Украины. Так он прокомментировал новый план Евросоюза, согласно которому Россию хотят обязать платить Киеву репарации. По мнению политика, именно Запад виноват в этом конфликте и не хочет его завершать.