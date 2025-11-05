Вкуснее мяса. Ужин из обычной гречки. Обалденная запеканка по-белорусски — нужны гречка, сыр и яйца

Запеканки — это всегда вкусно и полезно! А сегодня у нас не просто запеканка, а настоящая гречневая классика с луком, сыром и зеленью. Это блюдо стало для меня открытием: оказывается, гречка может быть не только гарниром, но и главной звездой в сытной и нежной запеканке. Секрет в том, что ее нельзя подавать сразу из духовки — нужно дать 15–20 минут, чтобы она остыла и держала форму. Тогда получаются идеальные порционные кусочки с хрустящей сырной корочкой и ароматной зеленью.

Вам понадобится: 2 стакана вареной гречки, 2 яйца, 1 большая луковица, 150 г твердого сыра, пучок укропа и петрушки, 100 мл сливок или сметаны, соль, перец, 1 ст. л. растительного масла. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. В большой миске смешайте гречку, яйца, сливки, половину тертого сыра, измельченную зелень и обжаренный лук. Посолите и поперчите по вкусу. Форму для запекания смажьте маслом, выложите гречневую массу, разровняйте и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до румяной корочки. Дайте настояться 15–20 минут перед подачей — так запеканка не развалится при нарезке.

