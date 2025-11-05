Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 19:20

Политолог ответил, что может остановить эскалацию Запада в отношении России

Политолог Перенджиев: ядерные испытания остановят эскалацию Запада в адрес РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может провести ядерные испытания, чтобы остановить эскалацию со стороны Запада, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, в этом случае страны Запада перестанут провоцировать РФ и пытаться разжечь глобальный конфликт.

Мы уже предусмотрели, что Запад не захочет идти на мировую и будет проводить ядерные испытания. Но мы проведем ядерные испытания с той целью, чтобы защитить себя. Вопрос только в том, что Запад этого еще не понимает, но мы поставим его перед выбором. Я думаю, что другого пути у Запада не будет: либо они, правда, пойдут на попятную, либо они будут уничтожены, — объяснил Перенджиев.

Он отметил, что у России есть множество возможностей как для обороны, так и для нанесения ударов по противнику. Собеседник выразил надежду, что заявления и действия РФ буду поняты своевременно.

Да, вероятно, [мы все-таки проведем ядерные испытания, и после этого Запад, скорее всего, и США в том числе одумаются, посмотрев на весь масштаб и на все наши возможности]. У нас появилось очень много возможностей защищаться и наносить гарантированный удар противнику. Они пока это не поняли. Когда они поймут... Я не знаю, будет ли это поздно или это будет понято своевременно, — резюмировал Перенджиев.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил президенту Владимиру Путину начать немедленную полномасштабную подготовку к испытанию ядерного оружия. Предложение прозвучалово время оперативного совещания президента с членами Совета безопасности.

Софья Якимова
С. Якимова
