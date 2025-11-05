Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 19:42

Женщина оказалась в реанимации после дешевого препарата для похудения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Англии Викки Гибсон оказалась в реанимации после инъекции дешевого препарата для похудения, сообщает Daily Mail. По информации источника, женщина, которая решилась на это по совету подруги, заплатила за средство 70 фунтов (7,4 тыс. рублей), что было якобы значительно дешевле аналогов.

В материале говорится, что через несколько минут после инъекции у нее начались сильнейшая тошнота, головокружение и пульсирующая головная боль. Врачи госпиталя опасались отказа органов и подключили ее к капельнице.

За пять часов я стала инвалидом. Меня согнуло пополам. Меня так сильно рвало, что живот пульсировал. Боль была совершенно невыносимой — настолько, что мне казалось, будто я умираю, — рассказала пострадавшая.

Гибсон выписали через 48 часов, но последствия ощущались еще две недели. Женщина признает, что ее поступок был «глупым» и «ленивым», и призывает других не рисковать здоровьем ради сомнительной экономии.

Ранее на острове Пхукет в гостиничном номере был найден мертвым турист из США весом 200 килограммов. Мужчина прибыл на курорт специально для участия в программе тренировок по муай-тай с целью похудения.

