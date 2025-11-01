Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 18:59

Американец поехал худеть в Таиланд и умер

Американец весом в два центнера умер во время спортивных сборов в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На острове Пхукет в гостиничном номере был найден мертвым турист из США весом 200 килограммов, сообщает Phuket News. Мужчина прибыл на курорт специально для участия в программе тренировок по муай-тай с целью похудения.

Тело туриста было обнаружено около полудня сотрудниками отеля при тренировочном лагере, они обеспокоились после того, как постоялец не ответил на стук в дверь. Турист лежал на краю кровати. Сообщается, что накануне вечером мужчина жаловался на сильную усталость, он попросил горничную купить ему еду, после чего не выходил из номера.

Предварительный осмотр, проведенный следователями и врачом, не выявил следов насильственной смерти. В комнате были обнаружены различные лекарственные препараты. По предварительной версии медиков, смерть наступила за несколько часов до обнаружения тела в результате обострения хронического заболевания. Для установления точной причины будет проведено патолого-анатомическое исследование.

Ранее мужчина из США попал в психиатрическую больницу из-за совета нейросети ChatGPT. Чат-бот предложил американцу употреблять вместо соли бромид натрия. Однако нейросеть не уточнила, что он очень токсичен при приеме в пищу. По прошествии трех месяцев пенсионер заработал паранойю и дезориентацию, начал видеть галлюцинации, а затем у него развился психотический эпизод.

США
Таиланд
похудение
спорт
Пхукет
