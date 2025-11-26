«Самая сильная женщина мира» оказалась мужчиной

Победительница конкурса «Самая сильная женщина мира» в США Джемми была лишена своего титула после того, как выяснилось, что она родилась мужчиной. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) организаторы сообщили, что она нарушила правила соревнований.

В данной категории соревновался спортсмен, являющийся биологическим мужчиной, который теперь идентифицирует себя как женщина. Официальные представители турнира не были осведомлены об этом факте до начала соревнований, и мы незамедлительно начали расследование, как только получили информацию, — отмечается в заявлении.

Организаторы указали, что если бы они были осведомлены или если бы этот факт был заявлен до или во время соревнования, то указанной спортсменке не разрешили бы участвовать в женской категории. В связи с этим она была дисквалифицирована с турнира, а все очки и места участников будут пересчитаны, чтобы правильно распределить места среди всех спортсменок женской категории.

Ранее олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф обжаловала в Спортивном арбитражном суде решение World Boxing, запрещающее ей выступать на международных турнирах без прохождения гендерного тестирования, передает пресс-служба CAS. Она также попыталась добиться допуска на чемпионат мира.