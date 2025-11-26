День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 12:23

ВСУ попытались атаковать Россию четырьмя беспилотниками

Минобороны: четыре беспилотника ВСУ сбиты в Азовском море и двух регионах России

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Азовском море и двух российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Там уточнили, что один БПЛА уничтожили в Белгородской области и еще один — в Крыму.

В период с 8:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре человека пострадали при атаках ВСУ на регион. По его словам, это произошло в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань и Днепряны. Трое раненых были госпитализированы.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 26 ноября над Россией уничтожили более 30 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись четыре региона, а также акватория Черного моря.

В свою очередь в правительстве ЛНР заявили, что в прифронтовых районах были зафиксированы атаки БПЛА на объекты жизнеобеспечения. Там отметили, что дроны ВСУ целенаправленно атаковали подстанции и участки газопроводов.

Россия
Минобороны РФ
атаки
беспилотники
ВСУ
