День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 12:06

«Был очень добрый»: актриса Кабо о дружбе и работе с режиссером Шиловским

Актриса Кабо: Шиловский создавал теплую атмосферу на съемках благодаря юмору

Всеволод Шиловский Всеволод Шиловский Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Ушедший из жизни актер и режиссер Всеволод Шиловский умел создавать теплую атмосферу на съемочной площадке благодаря своему чувству юмора, заявила NEWS.ru актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка России Ольга Кабо. По ее словам, артист отличался ответственностью и эмпатией.

Мне посчастливилось с Всеволодом Николаевичем работать в трех фильмах. Это «Миллион в брачной корзине», когда мне еще было 18 лет, я только поступала во ВГИК, между съемками летала на вступительный экзамен. Он был очень творческий, с таким потрясающим чувством юмора, что на площадке всегда было как-то очень-очень легко. Он меня поддерживал и опекал. Потом мы вместе работали в фильмах «Блуждающие звезды» и «Люди и тени». В общем, у нас была такая очень человеческая любовь. Он был очень добрым человеком и ответственно относился к своей работе, к творчеству, — поделилась Кабо.

Она подчеркнула, что они регулярно созванивались с актером и обменивались поздравлениями на праздники. По словам Кабо, Шиловский — человек, о котором можно было бы писать историю театра, так как он сотрудничал с выдающимися артистами.

Я думаю, что съемки для него были не работой, а просто образом жизни. У него прекрасная семья. Я знаю, что у него был свой театр, но я так и не дошла до него. Он всегда меня приглашал на спектакли. Его жизнь — это искусство, это театр, это кино. И, конечно, он потрясающий актер. Большие соболезнования родственникам, друзьям, любимым. Это большая утрата, — заключила Кабо.

Ранее стало известно, что Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет. На сцене он дебютировал с ролью Керубино в «Женитьбе Фигаро», а позже создал образ Костылева в «На дне» по пьесе Максима Горького.

актеры
режиссеры
смерти
артисты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько россиян могут накопить на ипотеку
В Большом театре уточнили важный нюанс покупки билетов на «Щелкунчик»
Бывший вратарь сборной России по футболу женился на 23-летней телеведущей
«Подкова» на Новый год — сытный мясной слоеный салат для года Лошади
«Целый букет статей»: раскрыта судьба хозяйки пыточного рехаба под Москвой
БПЛА в Чувашии, 17 лет за измену, удар по детям: ВСУ атакуют РФ 26 ноября
В Европе обиделись на Каллас из-за России
Песков раскрыл, известна ли дата визита Уиткоффа в Москву
Почти восемь килограмм трепанга нашли в багаже у пассажира Шереметьево
«Делала часто»: стало известно о благородном поступке Шарыкиной
Синоптик назвала причины теплой погоды в Крыму
В Кремле призвали не преувеличивать значение утечек переговоров РФ и США
В Госдуме напомнили об уплате ряда налогов
Королевская семья Британии: новости, Кейт и Уильяму понадобился психолог
Профессор предупредил об опасности выбросов пепла вулканов на Камчатке
«Столько доброты и желания помочь»: актриса Корниенко о характере Шарыкиной
В АТОР раскрыли самое дешевое направление для путешествий зимой
Топ-5 аккумуляторных шуруповертов: рейтинг самых надежных моделей
Пенсионер обварился в луже с кипятком и попал на видео
Силовики задержали криминального авторитета в Челябинске
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.