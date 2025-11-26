«Был очень добрый»: актриса Кабо о дружбе и работе с режиссером Шиловским

Ушедший из жизни актер и режиссер Всеволод Шиловский умел создавать теплую атмосферу на съемочной площадке благодаря своему чувству юмора, заявила NEWS.ru актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка России Ольга Кабо. По ее словам, артист отличался ответственностью и эмпатией.

Мне посчастливилось с Всеволодом Николаевичем работать в трех фильмах. Это «Миллион в брачной корзине», когда мне еще было 18 лет, я только поступала во ВГИК, между съемками летала на вступительный экзамен. Он был очень творческий, с таким потрясающим чувством юмора, что на площадке всегда было как-то очень-очень легко. Он меня поддерживал и опекал. Потом мы вместе работали в фильмах «Блуждающие звезды» и «Люди и тени». В общем, у нас была такая очень человеческая любовь. Он был очень добрым человеком и ответственно относился к своей работе, к творчеству, — поделилась Кабо.

Она подчеркнула, что они регулярно созванивались с актером и обменивались поздравлениями на праздники. По словам Кабо, Шиловский — человек, о котором можно было бы писать историю театра, так как он сотрудничал с выдающимися артистами.

Я думаю, что съемки для него были не работой, а просто образом жизни. У него прекрасная семья. Я знаю, что у него был свой театр, но я так и не дошла до него. Он всегда меня приглашал на спектакли. Его жизнь — это искусство, это театр, это кино. И, конечно, он потрясающий актер. Большие соболезнования родственникам, друзьям, любимым. Это большая утрата, — заключила Кабо.

Ранее стало известно, что Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет. На сцене он дебютировал с ролью Керубино в «Женитьбе Фигаро», а позже создал образ Костылева в «На дне» по пьесе Максима Горького.