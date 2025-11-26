Опубликовано видео с ветераном СВО, у которого вымогают деньги МВД опубликовало видео жалобы ветерана СВО на вымогательство

Полиция опубликовала видео, на котором участник СВО жалуется на вымогательство у него денег в госпитале. Представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что злоумышленники, требовавшие 1 млн рублей, задержаны.

Под предлогом принудительной выписки из стационара и последующего направления на линию боевого соприкосновения злоумышленники потребовали передать им наличность в размере 1 млн рублей, — написала она.

В ходе обысков были изъяты банковские карты, электронные носители информации и два предмета, похожих на пистолеты. Сейчас эти предметы направлены на экспертизу. Также стало известно о еще одном случае вымогательства: по аналогичной схеме соучастники требовали 300 тысяч рублей у другого ветерана СВО, который проходил лечение в том же госпитале.

Ранее в Челябинске задержали адвоката по подозрению в посредничестве при передаче взятки в размере не менее 2 млн рублей. По версии следствия, он убедил подзащитного в возможности смягчения приговора через связи в правоохранительных органах и предложил свои услуги для передачи денег должностным лицам.