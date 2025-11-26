Покровск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 ноября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 26 ноября? Что происходит у Андреевки, Богуславки, Волчанска, Гришино, Гуляйполя, Даниловки, Егоровки, Зеленого Гая, Купянска, Мирнограда, Новопавловки, Полтавки, Покровска, Рыбного, Соболевки, Северска, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ продолжают наступление, приближаясь к Гуляйполю.

«Войска РФ продвигаются западнее Затишья, а также в районе Зеленого Гая и Высокого, ведут бои на участке Ровнополье — Сладкое, наступают в направлении Андреевки. На Покровском направлении войска РФ наступают в микрорайонах Восточный и Западный в Мирнограде. В Покровске идут бои. На Добропольском участке продолжаются бои в Шахово. ВС РФ продвигаются в направлении Софиевки. На Краснолиманском направлении ВС РФ развивают наступление на Красный Лиман от Ямполя. Есть продвижение к Озерному, а также к Закотному. В Северске войска РФ продвигаются как с южной, так и с северо-восточной стороны города. Харьковский фронт. На Купянском участке ВС РФ закрепились в районе Соболевки, таким образом предотвратили контратаки на город с запада. Идут бои в районе станции Заосколье. На Волчанском участке бои в южной части Волчанска и в лесах к западу от Синельниково», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ продолжают штурм Волчанска, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Южнее Купянска группировка войск „Запад“ наступает на Богуславку и Новоплатоновку, образовался очередной карман у Богуславки. Идет охват с востока населенного пункта Яровая, отражены две контратаки противника в районе населенного пункта Дробышево. В районе Купянска-Узлового ВС России наносят удары по переправам противника через реку Оскол. Продолжаются бои в городской застройке Северска. Подразделения ВС России входят с южной и северной частей города. Из Константиновки расходятся кадры эвакуации мирных жителей подразделениями украинской Нацполиции. Наши войска ведут бои у восточной окраины города.В Мирнограде ВС России продолжают продвижение вглубь городской застройки. Севернее Покровска наши войска подходят с боями к Доброполью», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Днепропетровском направлении ВС РФ улучшают позиции в Новопавловке и в районе Нового Запорожья, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«На Купянском направлении практически зачищен город, идут локальные зачистки. ВС РФ закрепились на западной границе города у Соболевки, также идут бои у станции Заосколье. На Константиновском направлении ВС РФ продвинулись от Иванополья к южной границе Константиновки», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

