Наступление ВС РФ на Покровск 26 ноября: освободили ли, что в Мирнограде

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 26 ноября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска (Красноармейска), Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки?

Бои и события на Покровском направлении в среду, 26 ноября: обстановка на фронте сегодня

«Мирноградско-Покровское оперативное направление. За десятидневный период установлен контроль над системой укреплений севернее Удачного. Боевые действия продолжаются в районе шахты „Красноармейская-Западная № 1“. После зачистки Покровска за двухсуточный период завершено оперативное окружение города Мирнограда. Переброска резервов и организованный отход противника из котла прекращены (отмечаются единичные случаи прорыва мелких групп). Окружение обеспечено благодаря взятию под контроль: населенного пункта Ровное, системы траншейных коммуникаций на автодорожном участке Т-05-15 в направлении Родинского. На восточных подступах к Покровску полностью очищены от противника: пригородный поселок Кожохкино, прилегающие траншейные линии, зона спортивных сооружений. В северном секторе Мирнограда установлен полный контроль над 8-м жилым районом», — передает военный эксперт Борис Рожин.

«Военный осведомитель» отметил, что большая часть Мирнограда, как происходило с Покровском, представляет собой большую серую зону, где одновременно действуют как украинские, так и российские солдаты.

«У противника в городе остался относительно небольшой гарнизон, вряд ли превышающий 1000 человек, поскольку ему просто нечем оборонять широкий фронт, через который просачиваются штурмовые группы ВС РФ, уходя на километры вперед по городским кварталам. Таким образом, Мирноград продолжает повторять судьбу Покровска, только находясь в гораздо более плачевном положении из-за фактического отрезания наземной логистики. Относительно немногочисленному гарнизону ВСУ остается либо организованный рывок наружу, либо формируемый котел», — добавил автор канала.

Военный блогер Олег Царев рассказал, что в Красноармейске (Покровске) ВС РФ продвигаются в микрорайонах Центральный и Динас.

«Отражены 9 контратак ВСУ из района Гришино. Димитров рассечен на две части: северную и южную. В северной части наши подразделения ведут бои в районе ул. Плеханова, атакуют в направлении трассы Ровное — Красноармейск. В южной части города — зачистка малоэтажек, бои за опорные пункты у ж/д юго-западнее. Продолжается зачистка Ровного. Выше по фронту восстановлен контроль в районе Затышка. На Константиновском направлении освобождено Иванополье. Добив группировку противника южнее Клебан-Быкского водохранилища, армия России начинает борьбу за Константиновку. ВСУ, теряя контроль над восточными кварталами города, готовятся к боям в промзоне и многоэтажной застройке — возводят новые оборонительные рубежи в Дружковке, куда перенесли большинство ПВД и командных пунктов. Пришел в движение участок на севере от Часова Яра: наши развивают наступление в направлении Марково и Новомарково», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что за сутки на Красноармейском (Покровском) направлении уничтожены до 235 военнослужащих ВСУ, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.

«Всего в зоне ответственности группировки войск „Центр“ потери противника составили: более 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, четыре бронетранспортера, включая три бронетранспортера М113 производства США, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства и радиолокационная станция RADA производства Израиля», — добавили в МО РФ.

