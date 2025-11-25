Пресс-служба Минобороны РФ показала кадры с дождавшимися российских солдат жителями Красноармейска (украинское название — Покровск). По данным ведомства, военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» продолжают оказывать необходимую помощь населению освобожденных районов.

В некоторых дворах за время нахождения в городе ВСУ образовались стихийные кладбища. Жители одного дома похоронили четырех соседей: одного украинские боевики застрелили, когда покидали город, трое умерли из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи, — сказано в сообщении.

По словам военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, впервые за много месяцев люди смогли покинуть свои укрытия — речь идет о холодных сырых подвалах. До освобождения они боялись даже говорить по-русски под угрозой смерти от рук украинских бойцов, объяснил военкор в своем Telegram-канале.

За Красноармейск сейчас продолжаются тяжелые бои. Штурмовые группы 2-й армии продвигаются в микрорайонах Центральный и Динас, а также оказывают всю необходимую помощь мирным жителям уже в освобожденных районах города, — отметил Поддубный.

Ранее стало известно, что ВС РФ продолжают операцию по зачистке Красноармейска от бойцов украинской армии. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что интенсивные боевые действия ведутся на фоне городской застройки.