Режиссер Смирнов эмоционально отреагировал на новость о смерти Шиловского

Режиссер Андрей Смирнов назвал ужасными известия о смерти актера и соучредителя Московского театра-студии Всеволода Шиловского. В беседе с NEWS.ru он рассказал, что планировал увидеться с коллегой в Мичуринске в ближайшее время.

Какой ужас. Мы должны были с ним через буквально четыре дня встретиться в городе Мичуринске, — поделился Смирнов.

Ранее стало известно, что Шиловский скончался в возрасте 87 лет. Народный артист РСФСР родился в Москве 3 июня 1938 года. Среди первых театральных работ он исполнил роль Керубино в постановке «Женитьба Фигаро» и создал образ Костылева в спектакле «На дне», поставленном по пьесе Максима Горького. Наибольшую известность ему принесла роль полковника Александра Павлова в ленте «Каменская».

До этого сообщалось о кончине известной актрисы театра и кино, народной артистки России Лилии Юдиной. Ей было 96 лет. Актриса родилась 14 мая 1929 года, и более 70 лет посвятила искусству театра. Среди популярных фильмов с Юдиной — «Майская ночь, или Утопленница» и «На подмостках сцены».